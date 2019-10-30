ФАС закрыла дело против Федеральной таможенной службы

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России закрыла дело против Федеральной таможенной службы (ФТС) России, отметив, что приоритетный доступ к информации присоединившихся к "Хартии добросовестных участников ВЭД" не влияет на конкуренцию, сообщается на сайте ФАС России.

Ранее ФАС выдала предупреждение ФТС, так как последняя могла ограничивать доступ к сервису информирования о категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для тех компаний, которые не присоединились к "Хартии добросовестных участников ВЭД", хотя законом такая обязанность не предусмотрена.

"Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что возможность получения информации о категории уровня риска участников ВЭД посредством использования "Личного кабинета" не влияет на условия конкуренции на рынке услуг в сфере таможенного дела", - указывается в сообщении.

В ходе рассмотрения дела комиссия ФАС России пришла к выводу о том, что возможность получать информацию о категории уровня риска посредством "Личного кабинета" не может воздействовать на общие условия деятельности на рынке услуг в сфере таможенного дела и привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на указанном рынке. Кроме того, участники ВЭД одной категории уровня риска находятся в равных условиях относительно проведения контрольных мероприятий вне зависимости от способа информирования о своей категории уровня риска.

ФТС России также представила доказательства того, что информирование участников ВЭД о категории уровня риска не создает им каких-либо конкурентных преимуществ в ведении хозяйственной деятельности, а, следовательно, не приводит к ограничению конкуренции.