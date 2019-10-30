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РИА Новости

ФАС закрыла дело против Федеральной таможенной службы

13:24 30.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России закрыла дело против Федеральной таможенной службы (ФТС) России, отметив, что приоритетный доступ к информации присоединившихся к "Хартии добросовестных участников ВЭД" не влияет на конкуренцию, сообщается на сайте ФАС России.
Ранее ФАС выдала предупреждение ФТС, так как последняя могла ограничивать доступ к сервису информирования о категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для тех компаний, которые не присоединились к "Хартии добросовестных участников ВЭД", хотя законом такая обязанность не предусмотрена.
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"Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что возможность получения информации о категории уровня риска участников ВЭД посредством использования "Личного кабинета" не влияет на условия конкуренции на рынке услуг в сфере таможенного дела", - указывается в сообщении.
В ходе рассмотрения дела комиссия ФАС России пришла к выводу о том, что возможность получать информацию о категории уровня риска посредством "Личного кабинета" не может воздействовать на общие условия деятельности на рынке услуг в сфере таможенного дела и привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на указанном рынке. Кроме того, участники ВЭД одной категории уровня риска находятся в равных условиях относительно проведения контрольных мероприятий вне зависимости от способа информирования о своей категории уровня риска.
ФТС России также представила доказательства того, что информирование участников ВЭД о категории уровня риска не создает им каких-либо конкурентных преимуществ в ведении хозяйственной деятельности, а, следовательно, не приводит к ограничению конкуренции.
"При рассмотрении дела мы задавали вопросы не только таможенникам, но и представителям бизнес-сообщества о том, как дополнительная функция информирования, предусмотренная только для присоединившихся к Хартии, влияет на степень и частоту контрольных мероприятий. Доказательств того, что влияет, не представлено, таким образом, признаки нарушения антимонопольного законодательства, по которым возбуждалось дело, не подтвердились. При таких обстоятельствах Комиссия приняла решение об отсутствии нарушения", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника контрольно-финансового управления ФАС России Наталии Исаевой.
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