Фадеев отметил недостаток информации о репрессиях в школьной программе

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Современная школьная программа включает недостаточно сведений о пережитом советскими гражданами во время политических репрессий, считает новый глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября. Фадеев в Москве принял участие в акции проходит у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби".

"Эту работу (по увековечиванию памяти - ред.) я бы назвал образовательной и просветительской, потому что до сих пор в нашем образовательном поле недостаточно присутствуют эти трагические страницы нашей истории . Возьмите школьную программу - формально "Архипелаг ГУЛАГ" (Александра) Солженицына проходят. Он есть, но факультативно в школьной программе литературы. Руководство школы, педагоги могут побуждать читать эту книгу в школе, а могут - нет. Учебники истории - тоже надо хорошо подумать", - сказал Фадеев журналистам в среду.