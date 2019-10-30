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РИА Новости

Фадеев отметил недостаток информации о репрессиях в школьной программе

13:20 30.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Современная школьная программа включает недостаточно сведений о пережитом советскими гражданами во время политических репрессий, считает новый глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября. Фадеев в Москве принял участие в акции проходит у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби".
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"Эту работу (по увековечиванию памяти - ред.) я бы назвал образовательной и просветительской, потому что до сих пор в нашем образовательном поле недостаточно присутствуют эти трагические страницы нашей истории . Возьмите школьную программу - формально "Архипелаг ГУЛАГ" (Александра) Солженицына проходят. Он есть, но факультативно в школьной программе литературы. Руководство школы, педагоги могут побуждать читать эту книгу в школе, а могут - нет. Учебники истории - тоже надо хорошо подумать", - сказал Фадеев журналистам в среду.
Глава СПЧ также заявил, что на своем посту в качестве преемника Михаила Федотова намерен продолжать работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. "Несколько направлений работы по увековечению памяти. Первое - архивная работа. Не все архивы до сих пор открыты. Их надо открыть и оцифровать. Вторая работа по увековечению памяти - мемориалы, памятные знаки. Нужно, чтобы в регионах были такие масштабные мемориалы", - обозначил направления работы Фадеев.
Мужчина в День памяти жертв политических репрессий у мемориала на Арском кладбище в Казани
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День памяти жертв политических репрессий
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Валерий ФадеевРоссияОбщество
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