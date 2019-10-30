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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Сирии

13:20 30.10.2019
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© AP Photo / Ali UnalМинистр обороны Турции генерал Хулуси Акар
Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар
© AP Photo / Ali Unal
Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после встречи с российской делегацией достигнуто "согласие по многим моментам" в организации патрулирования в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu.
О визите российской делегации в понедельник сообщил Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Переговоры военных делегаций Турции и России по организации патрулирования в Сирии завершены. Достигнуто согласие по многим моментам", - приводит агентство слова министра обороны.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен был завершиться в 18.00 мск 29 октября. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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Война в СирииХулуси АкараМинобороны ТурцииХулуси АкарМевлют ЧавушоглуРоссияВ мире
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