Спускаемый аппарат аварийного "Союза МС-10" станет памятником

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-10", который пережил аварию в октябре 2018 года, привезен на территорию штаб-квартиры "Роскосмоса" на Бережковской набережной в Москве для использования в качестве памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"(Спускаемый аппарат) доставили, но не установили, заканчиваются строительные работы", - сказал представитель пресс-службы госкорпорации.

В начале октября из документов на сайте госзакупок стало известно, что "Роскосмос" планирует увековечить спасение экипажа корабля "Союз МС-10" - российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга - после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Для этого на территории госкорпорации по адресу Бережковская набережная, дом 22 планируется установить постамент диаметром 8,2 метра из гранита, на нём - спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-10". На вертикальной стене позади вручную должна быть выгравирована надпись: "Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10".

Перед спускаемым аппаратом будет установлена памятная табличка с текстом: "Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-10". Стартовал с космодрома Байконур 11 октября 2018 года на ракете-носителе "Союз ФГ". Экипаж: командир корабля Алексей Овчинин (Россия) и бортинженер Ник Хейг (США). Позывной - "Бурлаки". Во время пуска на 114-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя из-за нештатного отделения блока "Д". Система аварийного спасения отстыковала корабль от ракеты, спускаемый аппарат совершил баллистический спуск с последующим приземлением в 25 километрах восточнее города Жезказган. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали и продолжили подготовку к очередному полету, который состоялся 14 марта 2019 года".

На установку монумента "Роскосмос" намерен направить 7,51 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в течение 60 дней после заключения контракта.