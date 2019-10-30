Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T12:59Z
https://ria.ru/20191030/1560390617.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155646/24/1556462496_0:0:2941:1655_1036x0_80_0_0_07cd7d28d45c999a113b6ed553d53058.jpg
РИА Новости

Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию

12:59 30.10.2019
125
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию с официальным визитом.
"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - приводит агентство Белта слова президента.
Лукашенко отметил, что "дело президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным". "Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию... это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - сказал глава государства.
При этом, как отмечает Белта, он добавил: порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти. "Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь", - сказал президент.
Ранее глава МИД республики Владимир Маккей сообщил, что Лукашенко первые за долгое время посетит ЕС, совершив 12 ноября визит в Австрию.
В мае 2016 года белорусский лидер находился с визитом в ЕС – в Риме и Ватикане, где состоялись официальные встречи. До этого Лукашенко долгое время не посещал страны Евросоюза, что было связано с санкциями в отношении него и ряда белорусских чиновников. После визита в Италию и Ватикан главу белорусского государства не раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
29 октября, 18:55РИА Новости
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск у границ республики
100002
Обсудить 0
Александр ЛукашенкоЕвросоюзЛатвияБелоруссияАвстрияВ мире
Рекомендуем
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск у границ республики
Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Сирии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
Не вывел и не умер. Джонсон нарушил клятву и добился досрочных выборов
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока
Рафаэль Гросси
Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после генконференции 2 декабря
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
МИД Израиля подтвердил данные о закрытии своих дипмиссий по всему миру
Вспаханное поле на Украине
Большинство украинцев выступили против отмены моратория на продажу земли
Дамаск
Конституционный комитет Сирии начнет основную работу 4 ноября
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Путин и Орбан могут обсудить вопрос меньшинств на Украине, заявил Песков
Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, зачем нужна встреча в "нормандском формате"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу подвел итоги заседания Совета министров обороны стран СНГ
Скорая помощь в Афганистане
Три человека погибли при взрыве на юге Афганистана
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Минск заявил о желании вдохнуть новые силы в договор о Союзном государстве
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Разведение сил в Золотом-4 проходит в плановом порядке, заявили в Киеве
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин не исключил роста бюджета Союзного государства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 40 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
Лента новостейМолния