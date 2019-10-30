МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию с официальным визитом.

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - приводит агентство Белта слова президента.

Лукашенко отметил, что "дело президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным". "Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию... это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - сказал глава государства.

При этом, как отмечает Белта, он добавил: порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти. "Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь", - сказал президент.

Ранее глава МИД республики Владимир Маккей сообщил, что Лукашенко первые за долгое время посетит ЕС, совершив 12 ноября визит в Австрию.