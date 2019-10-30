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РИА Новости
Союзное государство

Кудрин не исключил роста бюджета Союзного государства

12:52 30.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что после подписания программы по углублению интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России возможно увеличение союзного бюджета.
"Думаю, что такой шанс есть. Бюджет может увеличиться в рамках новой программы (по углублению интеграции – ред.), которую наши президенты подпишут", - сказал Кудрин журналистам в среду в Минске.
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Он считает, что вопрос об увеличении объемов Союзного бюджета Белоруссии и России будет подниматься по мере необходимости. Вместе с тем Кудрин подчеркнул, что вряд ли речь идет о кратном увеличении Союзного бюджета, но не исключил возможность последовательного его увеличения.
По его словам, на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля Белоруссии и Счетной палаты РФ в среду в Минске стороны затронули этот вопрос. "Мы, конечно, не исполнительные органы власти, мы аудиторы. Исполнительные органы власти должны такие вопросы ставить в зависимости от результативности работы", - подчеркнул Кудрин.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы для урегулирования проблемных вопросов и развития интеграции, позже стороны обменялись предложениями о сотрудничестве. Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты в различных сферах, проекты которых должны быть подготовлены к ноябрю.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоАлексей КудринБелоруссияРоссияЭкономика
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