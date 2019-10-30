Три человека погибли при взрыве на юге Афганистана

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере, трое мирных граждан погибли, трое получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Забуль на юге страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Как отмечает телеканал, взрыв произошел около дороги. Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России