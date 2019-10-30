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РИА Новости

Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после генконференции 2 декабря

12:43 30.10.2019 (обновлено: 12:45 30.10.2019)
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Рафаэль Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после одобрения генеральной конференции на ее внеочередной сессии 2 декабря, сообщил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Во вторник совет управляющих МАГАТЭ избрал постпреда Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора агентства, в среду совет официально назначил Гросси на этот пост.
"Однако необходимо завершить все процедуры. С этой целью совет управляющих сегодня провел встречу для официального назначения постпреда Гросси. Следующий шаг - одобрение генеральной конференции 2 декабря на внеочередной сессии. После этого новый генеральный директор немедленно приступит к своим обращаемостям", - написал Ульянов в Twitter.
Изначально в гонке за пост нового гендиректора МАГАТЭ участвовали четыре кандидата. Главным соперником Гросси был бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ, которого совет управляющих назначил и.о. гендира МАГАТЭ после смерти Юкии Амано. Во вторник в последнем раунде голосования Гросси обошел Феруцэ, получив необходимую для избрания поддержку 24 из 35 членов Совета управляющих.
Глава МАГАТЭ назначается на четыре года. Гросси стал шестым главой МАГАТЭ с момента основания агентства в 1957 году.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
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Рафаэль ГроссиМихаил УльяновМАГАТЭВ мире
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