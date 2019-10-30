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РИА Новости

Лекция о шопоголизме

12:39 30.10.2019 (обновлено: 12:41 30.10.2019)
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7 ноября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Шопоголизм: лекарство от стресса, болезнь или хобби?". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – клинический психолог, писатель, телеведущий, член Профессиональной гильдии психологов, победитель национального конкурса "Золотая Психея" Михаил ХОРС.

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Непреодолимое желание что-либо покупать, не обращая внимания на необходимость и последствия – характерные признаки шопоголизма. В какой момент покупка вещей становится проблемой? Как спасти шопоголика, как ему помочь? Нужно ли обращаться к психологу – или можно справиться самостоятельно?

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной аккредитации!

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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