Лекция о шопоголизме

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7 ноября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Шопоголизм: лекарство от стресса, болезнь или хобби?". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.