Круглый стол о перспективах развития российской Арктики

Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;
- член Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Ольга СТАРОСТИНА;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Анна ОТКЕ;
- заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ.
28 октября в Совете Федерации прошли парламентские слушания "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года".
В рамках пресс-конференции речь пойдет о приоритетах развития российской Арктики и о поддержке коренных малочисленных народов Севера. Также будут подведены итоги участия российской парламентской делегации в качестве приглашенного иностранного гостя в 71-й сессии Северного совета в Стокгольме 29–31 октября и обозначены основные направления сотрудничества России со странами, в него входящими.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;
- член Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Ольга СТАРОСТИНА;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Анна ОТКЕ;
- заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ.
28 октября в Совете Федерации прошли парламентские слушания "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года".
В рамках пресс-конференции речь пойдет о приоритетах развития российской Арктики и о поддержке коренных малочисленных народов Севера. Также будут подведены итоги участия российской парламентской делегации в качестве приглашенного иностранного гостя в 71-й сессии Северного совета в Стокгольме 29–31 октября и обозначены основные направления сотрудничества России со странами, в него входящими.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/