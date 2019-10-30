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РИА Новости

Круглый стол о перспективах развития российской Арктики

12:37 30.10.2019 (обновлено: 12:39 30.10.2019)
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5 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Развитие российской Арктики: основные приоритеты".
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;
- член Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Ольга СТАРОСТИНА;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Анна ОТКЕ;
- заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ.

28 октября в Совете Федерации прошли парламентские слушания "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года".
В рамках пресс-конференции речь пойдет о приоритетах развития российской Арктики и о поддержке коренных малочисленных народов Севера. Также будут подведены итоги участия российской парламентской делегации в качестве приглашенного иностранного гостя в 71-й сессии Северного совета в Стокгольме 29–31 октября и обозначены основные направления сотрудничества России со странами, в него входящими.

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