Круглый стол о проживании на особо охраняемых природных территориях

Участники:
- директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Иван ШМАКОВ;
- директор Центра инициатив направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Екатерина НАЗАРОВА;
- председатель Московской областной экологической общественной организации "Экосила 50" Анатолий БАТАШЕВ;
- директор национального парка "Плещеево озеро" Михаил ФЕДОРОВ;
- кандидат юридических наук, и.о. директора по природоохранной политике, директор программы "Регулирование охраны окружающей среды" WWF России Екатерина ХМЕЛЕВА.
Граждане, проживающие на территориях национальных парков и заповедников, зачастую обращаются с жалобами на невозможность в полной мере реализовать свои имущественные права из-за законодательных ограничений по использованию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Есть ограничения в оформлении прав собственности на дома и земельные участки, затруднено решение вопросов транспортной доступности, строительных работ и проведения коммуникаций. Эти проблемы требуют принципиального решения, особенно в свете реализуемого в настоящий момент нацпроекта "Экология".
Как определить правовой статус населенных пунктов в границах ООПТ? Почему не соблюдаются права граждан, там проживающих, и не учитываются их мнения и предложения? Как осуществлять взаимодействие муниципальных органов власти и администраций ООПТ в интересах развития территорий? Какова позиция бизнеса, осуществляющего деятельность в зонах ООПТ? Как достичь компромисса между бизнесом, властью и администрациями нацпарков и заповедников?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Иван ШМАКОВ;
- директор Центра инициатив направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Екатерина НАЗАРОВА;
- председатель Московской областной экологической общественной организации "Экосила 50" Анатолий БАТАШЕВ;
- директор национального парка "Плещеево озеро" Михаил ФЕДОРОВ;
- кандидат юридических наук, и.о. директора по природоохранной политике, директор программы "Регулирование охраны окружающей среды" WWF России Екатерина ХМЕЛЕВА.
Граждане, проживающие на территориях национальных парков и заповедников, зачастую обращаются с жалобами на невозможность в полной мере реализовать свои имущественные права из-за законодательных ограничений по использованию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Есть ограничения в оформлении прав собственности на дома и земельные участки, затруднено решение вопросов транспортной доступности, строительных работ и проведения коммуникаций. Эти проблемы требуют принципиального решения, особенно в свете реализуемого в настоящий момент нацпроекта "Экология".
Как определить правовой статус населенных пунктов в границах ООПТ? Почему не соблюдаются права граждан, там проживающих, и не учитываются их мнения и предложения? Как осуществлять взаимодействие муниципальных органов власти и администраций ООПТ в интересах развития территорий? Какова позиция бизнеса, осуществляющего деятельность в зонах ООПТ? Как достичь компромисса между бизнесом, властью и администрациями нацпарков и заповедников?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/