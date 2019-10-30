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РИА Новости

Круглый стол о проживании на особо охраняемых природных территориях

12:35 30.10.2019 (обновлено: 13:16 30.10.2019)
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31 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Определение правового статуса населенных пунктов, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий".
Участники:
- директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Иван ШМАКОВ;
- директор Центра инициатив направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Екатерина НАЗАРОВА;
- председатель Московской областной экологической общественной организации "Экосила 50" Анатолий БАТАШЕВ;
- директор национального парка "Плещеево озеро" Михаил ФЕДОРОВ;
- кандидат юридических наук, и.о. директора по природоохранной политике, директор программы "Регулирование охраны окружающей среды" WWF России Екатерина ХМЕЛЕВА.

Граждане, проживающие на территориях национальных парков и заповедников, зачастую обращаются с жалобами на невозможность в полной мере реализовать свои имущественные права из-за законодательных ограничений по использованию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Есть ограничения в оформлении прав собственности на дома и земельные участки, затруднено решение вопросов транспортной доступности, строительных работ и проведения коммуникаций. Эти проблемы требуют принципиального решения, особенно в свете реализуемого в настоящий момент нацпроекта "Экология".
Как определить правовой статус населенных пунктов в границах ООПТ? Почему не соблюдаются права граждан, там проживающих, и не учитываются их мнения и предложения? Как осуществлять взаимодействие муниципальных органов власти и администраций ООПТ в интересах развития территорий? Какова позиция бизнеса, осуществляющего деятельность в зонах ООПТ? Как достичь компромисса между бизнесом, властью и администрациями нацпарков и заповедников?

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