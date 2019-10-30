В Сирию за сутки вернулись свыше 650 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 650 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 663 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 215 человек (женщин – 65, детей – 110), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 448 человек (женщин – 134, детей – 228)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри страны вернулись четыре сирийца.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки фонд имени Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана тонна хлеба.