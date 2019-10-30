В Сирию за сутки вернулись свыше 650 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 663 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 215 человек (женщин – 65, детей – 110), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 448 человек (женщин – 134, детей – 228)", - говорится в сообщении.