EBITDA "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 10%

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Показатель EBITDA "Русгидро" по РСБУ в январе-сентябре снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 58,801 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В третьем квартале показатель EBITDA снизился в годовом выражении на 9% и составил 19,417 миллиарда рублей.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.