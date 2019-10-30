EBITDA "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 10%

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Показатель EBITDA "Русгидро" по РСБУ в январе-сентябре снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 58,801 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В третьем квартале показатель EBITDA снизился в годовом выражении на 9% и составил 19,417 миллиарда рублей.