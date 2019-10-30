Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T12:32Z
https://ria.ru/20191030/1560388917.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155827/83/1558278384_0:0:3214:1808_1036x0_80_0_0_0176b9393c73a3cad03dbaa09e16db03.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 9%

12:32 30.10.2019
12
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудники компании "РусГидро" на ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке
Сотрудники компании РусГидро на ТЭЦ Восточная во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 34,255 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании снизилась на 7,3%, до 115,631 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 12,4% и составила 46,175 миллиарда рублей.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
22 октября, 16:04Теплоснабжение
"Русгидро" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 7,7%
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеРусГидроРоссия
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
EBITDA "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 10%
Рост экономики
Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 61%
Красноярск
СГК обеспечит теплом 600 тысяч "квадратов" новых объектов в Красноярске
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
Итоги конкурса по субсидиям на турбины с участием "Силмаша" будут 25 ноября
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
ТГК-1 в январе-сентябре нарастила чистую прибыль по РСБУ на 36,7%
Электростанция ПАО ТГК-1 в Санкт-Петербурге
ТГК-1 за 9 месяцев сократила выработку электроэнергии на 5,5%
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Российские рубли
Убыток "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев составил 27,2 млн рублей
Листы с денежными купюрами
МОЭК планирует 7 ноября собрать заявки на облигации на 5 млрд рублей
Уборка пшеницы
Налоговые поступления в бюджет Подмосковья от АПК выросли в два раза
Листы с денежными купюрами
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 24%
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен не будет вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии
Российские рубли
ОГК-2 увеличила чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 52,1%
Трамвай на улице в Самаре
В "Т Плюс" рассказали, как привлечь инвестиции в самарские теплосети
Застройка в районе канала имени Москвы
Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году превысил 110%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 40 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
Лента новостейМолния