Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 9%

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 34,255 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 7,3%, до 115,631 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 12,4% и составила 46,175 миллиарда рублей.