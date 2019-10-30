"Т Плюс" рекомендует дивиденды за 9 месяцев в размере 13,49 копеек на акцию

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет директоров "Т Плюс" рекомендует дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере около 13,49 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 9 месяцев 2019 года в размере – 0,1349441266080478 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - говорится в сообщении.

По итогам 2018 года "Т Плюс" выплатила дивиденды в размере около 14,62 копейки на обыкновенную акцию с учетом промежуточных. При этом по результатам первого полугодия 2018 года на обыкновенные акции были начислены дивиденды в размере 8,997 копейки на ценную бумагу. По результатам 2017 года "Т Плюс" выплатила дивиденды в размере 6,56 копейки на акцию, всего 2,9 миллиарда рублей.