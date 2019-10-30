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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" рекомендует дивиденды за 9 месяцев в размере 13,49 копеек на акцию

12:29 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет директоров "Т Плюс" рекомендует дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере около 13,49 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
Реестр на получение дивидендов закроется 11 декабря 2019 года.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 9 месяцев 2019 года в размере – 0,1349441266080478 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - говорится в сообщении.
По итогам 2018 года "Т Плюс" выплатила дивиденды в размере около 14,62 копейки на обыкновенную акцию с учетом промежуточных. При этом по результатам первого полугодия 2018 года на обыкновенные акции были начислены дивиденды в размере 8,997 копейки на ценную бумагу. По результатам 2017 года "Т Плюс" выплатила дивиденды в размере 6,56 копейки на акцию, всего 2,9 миллиарда рублей.
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