Фармацевтическая отрасль Москвы выросла на треть в первом полугодии

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Производство фармацевтической продукции в Москве в первом полугодии 2019 года выросло на 34,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

С января по июнь Москва отгрузила лекарств на 53,9 миллиарда рублей, что выше прошлогоднего показателя на 9,1%. Таким образом, доля столицы в общем объеме отгруженной фармацевтической продукции по России достигла 19,5%. Инвестиции в основной капитал средних и крупных предприятий отрасли в январе-марте составили 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

"Фармацевтика — одна из самых социально важных отраслей производства в столице. Именно поэтому первые офсетные контракты мы заключили с фармацевтическими предприятиями, которые инвестируют в новые производства 8,8 миллиарда рублей. Москва - один из крупнейших центров производства фармацевтической продукции в России, но одновременно и один из крупнейших потребителей. Поэтому город заинтересован, чтобы важные для населения лекарства производились на его территории", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.