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РИА Новости

Почти 900 соцобъектов Удмуртии получат доступ к интернету до 2022 года

12:12 30.10.2019
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
УФА, 30 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии подключат к бесплатному интернету почти 900 социально значимых объектов региона в рамках реализации проекта "Цифровая экономика", потратив 670 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Работы по подключению к интернету социально значимых объектов региона проходят в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика", инициированного майским указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Общий объём инвестиций, направленных на подключение социально значимых объектов в Удмуртии, составит 670 миллионов рублей. В рамках контракта за 3 года будут подключены 875 социально значимых объектов", - сообщает пресс-служба.
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Ведомство отмечает, что очерёдность подключения объектов по годам формировалась, в том числе, с учетом обращений граждан республики. При этом более 200 социально значимых объектов Удмуртии начнут пользоваться интернетом до 31 декабря 2019 года.
"Работы по подключению уже ведутся, к концу года будет подключено 228 объектов, среди них 113 фельдшерско-акушерских пунктов, 81 школа, 14 администраций муниципальных образований, 13 учреждений среднего профессионального образования, четыре подразделения Росгвардии и одна пожарная часть", - говорится в сообщении.
Ведомство поясняет, что помимо работ по строительству высокоскоростных волоконно-оптических линий и подключения социально значимых объектов к сети, операторы связи будут обязаны предоставить им доступ в интернет до конца 2021 года без дополнительной оплаты.
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