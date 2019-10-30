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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, сколько будут стоить туры на Бали

12:50 30.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТуристы катаются на лодке у побережья острова Бали
Туристы катаются на лодке у побережья острова Бали
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С января по август 2019 года Индонезию посетили 98 305 российских туристов, что почти на 18% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает АТОР.
В министерстве туризма Индонезии уверены, что немаловажную роль в позитивном влиянии на турпоток оказывает прямое авиасообщение между Москвой и Денпасаром. Перелет по этому маршруту и обратно сейчас стоит примерно 40 тысяч рублей. По словам экспертов, это меньше, чем в прошлом году.
Такие тарифы могут объясняться необходимостью загружать борта в период до Нового года и на январские даты, когда продажи снижаются из-за сезонного спада спроса.
Кроме того, по словам экспертов, на эти даты можно приобрести дешевые путевки со стыковочным перелетом через Доху или Сингапур. Так, самый бюджетный тур с вылетом в ноябре стоит 97 тысяч рублей на двоих на девять ночей. За 113 тысяч рублей на двоих можно повести на острове 12 дней.
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