Эксперты рассказали, сколько будут стоить туры на Бали

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С января по август 2019 года Индонезию посетили 98 305 российских туристов, что почти на 18% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, С января по август 2019 года Индонезию посетили 98 305 российских туристов, что почти на 18% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает АТОР.

В министерстве туризма Индонезии уверены, что немаловажную роль в позитивном влиянии на турпоток оказывает прямое авиасообщение между Москвой и Денпасаром. Перелет по этому маршруту и обратно сейчас стоит примерно 40 тысяч рублей. По словам экспертов, это меньше, чем в прошлом году.

Такие тарифы могут объясняться необходимостью загружать борта в период до Нового года и на январские даты, когда продажи снижаются из-за сезонного спада спроса.