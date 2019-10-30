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РИА Новости

Москалькова оценила роль женщин в сохранении российских традиций за рубежом

12:00 30.10.2019
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© Радио SputnikУполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
© Радио Sputnik
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что российские женщины, занимаясь профессиональной деятельностью и реализуя важные проекты за рубежом, обеспечивают диалог между поколениями и сохраняют отечественные традиции.
В среду омбудсмен участвует во Всемирной тематической конференции "Соотечественницы и преемственность поколений" в Москве.
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"Особая роль в сохранении национальных традиций Отечества за рубежом лежит на женщинах, наших соотечественницах. Воспитывая детей, занимаясь профессиональной деятельностью, реализуя общественно значимые социальные проекты, они обеспечивают диалог между поколениями и народами, помогая сберечь духовно-нравственные ценности, историческую память о вкладе нашей страны в мировую цивилизацию", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.
Москалькова подчеркнула, что российские женщины за рубежом нередко оказываются в сложных ситуациях, сталкиваясь с дискриминацией при поиске работы, невозможностью говорить на родном языке и общаться с детьми, рожденными от браков с иностранными гражданами.
Омбудсмен выразила надежду, что конференция "Соотечественницы и преемственность поколений" станет площадкой для плодотворных дискуссий, а его участники смогут создать эффективные механизмы защиты женщин от проявлений дискриминации и других нарушений во всем мире.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
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