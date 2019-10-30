Москалькова оценила роль женщин в сохранении российских традиций за рубежом

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что российские женщины, занимаясь профессиональной деятельностью и реализуя важные проекты за рубежом, обеспечивают диалог между поколениями и сохраняют отечественные традиции.

В среду омбудсмен участвует во Всемирной тематической конференции "Соотечественницы и преемственность поколений" в Москве.

"Особая роль в сохранении национальных традиций Отечества за рубежом лежит на женщинах, наших соотечественницах. Воспитывая детей, занимаясь профессиональной деятельностью, реализуя общественно значимые социальные проекты, они обеспечивают диалог между поколениями и народами, помогая сберечь духовно-нравственные ценности, историческую память о вкладе нашей страны в мировую цивилизацию", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram

Москалькова подчеркнула, что российские женщины за рубежом нередко оказываются в сложных ситуациях, сталкиваясь с дискриминацией при поиске работы, невозможностью говорить на родном языке и общаться с детьми, рожденными от браков с иностранными гражданами.