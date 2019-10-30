Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T11:54Z
https://ria.ru/20191030/1560386575.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

Знакомый рассказал про студента, готовившего расправу в Зарайске

11:54 30.10.2019
1123
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подмосковный студент Борис Банин, задержанный за подготовку массового убийства в техникуме, часто задирал людей и интересовался старым оружием, рассказал РИА Новости его знакомый, попросивший не раскрывать свое имя.
"Он был довольно задиристым парнем, но задирал он только в плане шуток, если ты не был его объектом насмешек, то с ним вполне было интересно разговаривать. При мне драк никаких не было, они как-то мимо меня проходили. Максимум, что он при мне делал, это неприятно шутил над некоторыми людьми", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Банин любил старое оружие, часто показывал окружающим видео с ним, но других явных интересов у него не было. Друзей у Банина было не много, учился он посредственно.
В минувшие выходные Зарайский суд Подмосковья заключил Банина в СИЗО, за подготовку массового убийства ему грозит до десяти лет колонии. По данным СМИ, 18-летний третьекурсник зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума якобы купил пистолет Макарова, чтобы расправиться с унижавшими его однокурсниками.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
14 октября, 10:23РИА Новости
В Петербурге задержали студента, устроившего стрельбу в центре города
Если сообщения о готовящемся "шутинге" подтвердятся, то это будет уже по крайней мере второе подобное преступление, пресеченное в России за последние месяцы. В конце сентября в МВД РФ рассказали о предотвращенном массовом убийстве в одной из школ Кировской области.
Подросток там, по данным полиции, интересовался темой школьного насилия и готовил массовое убийство "с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства". Вероятной причиной ЧП, как часто бывает в подобных случаях, тоже называли конфликт школьника со сверстниками.
5148102
Обсудить 0
ЗарайскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В деле "протезного афериста" из Москвы появились новые потерпевшие
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Певица Людмила Зыкина
Любимое ювелирное украшение Людмилы Зыкиной выставят на аукцион
Сотрудник ДПС на улице в Москве
В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей
Зал судебных заседаний
В Кузбассе утвердили приговор курсантам ФСИН, пытавшимся убить однокурсницу
Украинский военнослужащий во время учений
МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом
Нил Ушаков
Нил Ушаков объяснил, почему голосовал за антисоветскую резолюцию
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Айдар Губайдулин
Суд заочно арестовал бежавшего из России участника несогласованной акции
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова направит властям США просьбу о помиловании Ярошенко
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Приангарье полиция начала проверку из-за избиения общественника
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Полиция
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Прокуратура
Жителя Чувашии будут судить за убийство и расчленение знакомого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
Лента новостейМолния