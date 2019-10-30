Знакомый рассказал про студента, готовившего расправу в Зарайске

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подмосковный студент Борис Банин, задержанный за подготовку массового убийства в техникуме, часто задирал людей и интересовался старым оружием, рассказал РИА Новости его знакомый, попросивший не раскрывать свое имя.

"Он был довольно задиристым парнем, но задирал он только в плане шуток, если ты не был его объектом насмешек, то с ним вполне было интересно разговаривать. При мне драк никаких не было, они как-то мимо меня проходили. Максимум, что он при мне делал, это неприятно шутил над некоторыми людьми", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Банин любил старое оружие, часто показывал окружающим видео с ним, но других явных интересов у него не было. Друзей у Банина было не много, учился он посредственно.

В минувшие выходные Зарайский суд Подмосковья заключил Банина в СИЗО, за подготовку массового убийства ему грозит до десяти лет колонии. По данным СМИ, 18-летний третьекурсник зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума якобы купил пистолет Макарова, чтобы расправиться с унижавшими его однокурсниками.

Если сообщения о готовящемся "шутинге" подтвердятся, то это будет уже по крайней мере второе подобное преступление, пресеченное в России за последние месяцы. В конце сентября в МВД РФ рассказали о предотвращенном массовом убийстве в одной из школ Кировской области.