Губернатор Ростовской области получил благодарность президента России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев получил благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает в среду правительство региона.

"Глава государства отметил таким образом активное участие донского губернатора в общественно-политической жизни российского общества", - говорится в сообщении.

Награда была вручена Голубеву 29 октября в городе Светлогорске Калининградской области, где в настоящее время проходит семинар-совещание расширенного заседания президиума государственного совета России по вопросу "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения".

Голубев принимает в нем участие в числе других губернаторов российских регионов.

Само заседание состоится 31 октября. В настоящее время главы российских регионов вырабатывают решения, которые будут затем обсуждаться на президиуме Госсовета. Голубев возглавляет группу губернаторов, которые обсуждают вопрос развития медицинской инфраструктуры первичного звена здравоохранения.