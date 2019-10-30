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РИА Новости
Ростовская область

Губернатор Ростовской области получил благодарность президента России

11:52 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев получил благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает в среду правительство региона.
"Глава государства отметил таким образом активное участие донского губернатора в общественно-политической жизни российского общества", - говорится в сообщении.
Награда была вручена Голубеву 29 октября в городе Светлогорске Калининградской области, где в настоящее время проходит семинар-совещание расширенного заседания президиума государственного совета России по вопросу "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения".
Голубев принимает в нем участие в числе других губернаторов российских регионов.
Само заседание состоится 31 октября. В настоящее время главы российских регионов вырабатывают решения, которые будут затем обсуждаться на президиуме Госсовета. Голубев возглавляет группу губернаторов, которые обсуждают вопрос развития медицинской инфраструктуры первичного звена здравоохранения.
Голубев руководит регионом с 2010 года. Награжден орденами Почета (1999), Дружбы (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), орденом Александра Невского (2015).
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Ростовская областьВасилий ГолубевВладимир ПутинРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
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