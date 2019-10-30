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РИА Новости
Культура

Умер актер Джон Уизерспун из "Вампира в Бруклине"

11:31 30.10.2019 (обновлено: 12:13 30.10.2019)
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© AFP 2019 / Robyn BeckАктер Джон Уизерспун
Актер Джон Уизерспун
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американский комедийный актер Джон Уизерспун скончался в возрасте 77 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи актера.
"Нам очень грустно писать об этом, но наш муж и отец Джон Уизерспун скончался. Он был легендой в индустрии развлечений и непререкаемым авторитетом для всех, кто смотрел на него все эти годы", — говорится в заявлении.
Уизерспун известен по роли Джона Уильямса в сериале "Братья Уайанс". Он также сыграл в фильмах "Вампир в Бруклине", "Голливудский расклад", "Бумеранг", "Пятница" и других.
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