Умер актер Джон Уизерспун из "Вампира в Бруклине"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американский комедийный актер Джон Уизерспун скончался в возрасте 77 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи актера.
"Нам очень грустно писать об этом, но наш муж и отец Джон Уизерспун скончался. Он был легендой в индустрии развлечений и непререкаемым авторитетом для всех, кто смотрел на него все эти годы", — говорится в заявлении.
Уизерспун известен по роли Джона Уильямса в сериале "Братья Уайанс". Он также сыграл в фильмах "Вампир в Бруклине", "Голливудский расклад", "Бумеранг", "Пятница" и других.