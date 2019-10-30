Любимое ювелирное украшение Людмилы Зыкиной выставят на аукцион

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Часть ювелирной коллекции певицы Людмилы Зыкиной выставят на торги, топ-лотом станут любимые серьги артистки с бриллиантами и сапфирами, сообщает пресс-служба аукционного дома "12й стул".

"На аукцион будет выставлена часть знаменитой ювелирной коллекции выдающейся певицы, а также некоторые ее личные вещи, — в целом, около 40 лотов", — говорится в информации.

Топ-лотами предстоящего аукциона станут любимые серьги певицы, украшенные бриллиантами старинной огранки и сапфирами, в которых она запечатлена на многочисленных фотографиях, и уникальное "колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993 - 2003 годах)". Первоначальная цена обоих предметов составляет один миллион рублей.

Кроме того, с молотка уйдут набор украшений из белого и желтого золота, колье, серьги и кольцо с бриллиантами, драгоценные броши. Как отметили в пресс-службе аукционного дома, все юридические вопросы, которые касаются предметов коллекции и взаимоотношений между наследниками, урегулированы. Даты торгов и стоимость всех драгоценностей анонсируют позднее.