Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T11:45Z
https://ria.ru/20191030/1560384615.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/93751/07/937510779_0:318:1888:1380_1036x0_80_0_0_21c5855eeb15183fa57cc01af2d1b2b1.jpg
РИА Новости
Культура

Любимое ювелирное украшение Людмилы Зыкиной выставят на аукцион

11:45 30.10.2019
562
© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в фотобанкПевица Людмила Зыкина
Певица Людмила Зыкина
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Часть ювелирной коллекции певицы Людмилы Зыкиной выставят на торги, топ-лотом станут любимые серьги артистки с бриллиантами и сапфирами, сообщает пресс-служба аукционного дома "12й стул".
"На аукцион будет выставлена часть знаменитой ювелирной коллекции выдающейся певицы, а также некоторые ее личные вещи, — в целом, около 40 лотов", — говорится в информации.
Топ-лотами предстоящего аукциона станут любимые серьги певицы, украшенные бриллиантами старинной огранки и сапфирами, в которых она запечатлена на многочисленных фотографиях, и уникальное "колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993 - 2003 годах)". Первоначальная цена обоих предметов составляет один миллион рублей.
Кроме того, с молотка уйдут набор украшений из белого и желтого золота, колье, серьги и кольцо с бриллиантами, драгоценные броши. Как отметили в пресс-службе аукционного дома, все юридические вопросы, которые касаются предметов коллекции и взаимоотношений между наследниками, урегулированы. Даты торгов и стоимость всех драгоценностей анонсируют позднее.
Народная артистка СССР Людмила Зыкина ушла из жизни в 2009 году. Ее называют символом России. В ее репертуаре было более двух тысяч песен. Общий тираж пластинок Зыкиной превысил шесть миллионов экземпляров.
Певица Леди Гага на вручении премии Золотой глобус 2019
29 октября, 16:59Культура
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
201525
КультураСтиль жизниМузыкаНовости культурыШоу-бизнесЛюдмила Зыкина
Рекомендуем
Певица Леди Гага на вручении премии Золотой глобус 2019
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Полицейский
Знакомый рассказал про студента, готовившего расправу в Зарайске
Здание Министерства иностранных дел РФ
Говорить о конкретных датах "нормандского саммита" пока рано, заявили в МИД
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Певец Рики Мартин, архивное фото
Певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Жительница Великобритании Лорен Миддлтон
Британка родила ребенка через десять недель после того, как отошли воды
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Елена Гаудасинская
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Актер Джон Уизерспун
Умер актер Джон Уизерспун из "Вампира в Бруклине"
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Ловушка для раковых клеток
Создан щадящий способ ранней диагностики рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
Лента новостейМолния