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РИА Новости

В Приангарье нашли тело мужчины, погибшего во время летнего наводнения

11:06 30.10.2019 (обновлено: 11:29 30.10.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Тело мужчины, погибшего во время летнего паводка в Иркутской области, было обнаружено на прошлой неделе в Тайшетском районе, число жертв трагедии увеличилось до 26, пропавшими без вести числятся четверо, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, пропавшими без вести числились 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
"Тело мужчины было обнаружено в Тайшетском районе возле одного из мостов на прошлой неделе", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина 1983 года рождения. Сейчас должны будут установить, погиб ли мужчина в период ЧС. Далее, если такое будет установлено, родственникам будет в судебном порядке выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей, отметил собеседник.
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Он уточнил, что на текущий момент количество жителей Иркутской области, погибших во время летнего наводнения, увеличилось с 25 до 26 человек.
"По уточненным данным, во время наводнения пропали без вести 5 человек, а не 6. На текущий момент пропавшими без вести числятся 4 человека", - сообщил представитель прокуратуры.
Более 70% пострадавших, которые уже стали собственниками нового жилья, приобрели его в своих муниципальных образованиях, около 25% - в других муниципалитетах Иркутской области, 3% - за пределами региона.
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