При возгорании автобуса в Лефортовском тоннеле в Москве никто не пострадал

Нечистой силе нет: как организована безопасность в Лефортовском тоннеле Об одном из самых длинных и загадочных тоннелей в Европе – Лефортовском – ходит немало страшных легенд. Будто в нем происходит слишком много аварий, а устраивают их потусторонние сущности. Сотрудники "Гормоста" развеяли мифы и рассказали о том, как обеспечивается безопасность в комплексе.