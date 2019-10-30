При возгорании автобуса в Лефортовском тоннеле в Москве никто не пострадал

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В результате возгорания рейсового автобуса "Альфа Грант" в Лефортовском тоннеле в среду никто не пострадал, причины возгорания выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" столичного департамента транспорта.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что рейсовый автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы, возгорание удалось ликвидировать. Как сообщили в ГУМЧС, заявка поступила в 08.42. После прибытия пожарные обнаружили, что автобус горит по всей площади. По предварительным данным, пассажиров на момент возгорания в автобусе не было - автобус следовал из парка в гараж.
"В результате возгорания автобуса в районе Лефортовского тоннеля никто не пострадал. Автобус принадлежит коммерческому перевозчику ООО "Альфа Грант". В настоящее время причины возгорания выясняются", - цитирует пресс-служба представителей компании "Альфа Грант".
20 марта 2018, 19:23РИА НедвижимостьНечистой силе нет: как организована безопасность в Лефортовском тоннелеОб одном из самых длинных и загадочных тоннелей в Европе – Лефортовском – ходит немало страшных легенд. Будто в нем происходит слишком много аварий, а устраивают их потусторонние сущности. Сотрудники "Гормоста" развеяли мифы и рассказали о том, как обеспечивается безопасность в комплексе.