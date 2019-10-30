Власти Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Власти японской префектуры Окинава заявили протест центральному правительству в связи с проведением военнослужащими США учений по парашютной выброске на базе Кадена, несмотря на существующую позицию Токио о том, что данная локация должна использоваться американскими военными только в особых случаях.

Военнослужащие США провели в ночь на среду учения по парашютной выброске на территории базы Кадена, расположенной на острове Окинава. Учения стали четвертыми по счету за текущий год, несмотря на существующее с 1996 года двустороннее соглашение между Японией и США о том, что подобные маневры должны проводиться на острове Иэ. Официальный Токио продолжает придерживаться этой позиции, о чем в среду на пресс-конференции напомнил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга, подчеркнув, что для проведения учений на территории базы Кадена должны быть "особые условия".