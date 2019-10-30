Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T10:54Z
https://ria.ru/20191030/1560383798.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151026/75/1510267533_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_cc64b3068ff4fcd201a75abf3e5f3ac6.jpg
РИА Новости

Власти Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

10:54 30.10.2019
220
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Omari BernardСамолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии
Самолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Omari Bernard
Самолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Власти японской префектуры Окинава заявили протест центральному правительству в связи с проведением военнослужащими США учений по парашютной выброске на базе Кадена, несмотря на существующую позицию Токио о том, что данная локация должна использоваться американскими военными только в особых случаях.
"Мы не можем не испытывать сильное негодование, так как база Кадена продолжает использоваться для отработки выброски воздушного десанта. Среди местного населения растет недоверие (к властям – ред.)", - цитирует слова заместителя губернатора префектуры Окинава Киитиро Йаханы агентство Киодо.
3-D карта островов Такэсима (Токто), оспариваемых Японией и Южной Кореей, в Национальном музее территории и суверенитета в Токио
27 октября, 09:01РИА Новости
США призвали Южную Корею не отказываться от обмена разведданными с Японией
Военнослужащие США провели в ночь на среду учения по парашютной выброске на территории базы Кадена, расположенной на острове Окинава. Учения стали четвертыми по счету за текущий год, несмотря на существующее с 1996 года двустороннее соглашение между Японией и США о том, что подобные маневры должны проводиться на острове Иэ. Официальный Токио продолжает придерживаться этой позиции, о чем в среду на пресс-конференции напомнил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга, подчеркнув, что для проведения учений на территории базы Кадена должны быть "особые условия".
В свою очередь, американская сторона ссылается на то, что учения были перенесены с острова Иэ на базу Кадена на острове Окинава "из-за неблагоприятных погодных условий".
4151211
Обсудить 1
ОкинаваСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме прокомментировали призыв американских демократов продлить СНВ-3
Сотрудник ФСБ России
ФСБ перекрыла канал поставки наркотических препаратов в Крым
Замгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков
В ОДКБ считают позицию НАТО по работе с организацией контрпродуктивной
Посольство США в Анкаре
МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Разрушенный нефтеперерабатывающий завод в Сирии
Уралтехнострой намерен возобновить нефтяной проект на северо-востоке Сирии
Айдар Губайдулин
Суд заочно арестовал бежавшего из России участника несогласованной акции
Морские пехотинцы ВСУ во время учений
СМИ: украинские морпехи живут в ужасных условиях на границе с Крымом
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
Самолет "Уральских авиалиний", севший в Ташкенте, задержится из-за поломки
Пассажирский самолет в небе
Самолеты всех южнокорейских авиалиний проверят после серии инцидентов
Запуск ракеты Булава с подводного крейсера Князь Владимир
Подлодка "Князь Владимир" готова к принятию в состав ВМФ, сообщил адмирал
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе
Генконсул Германии на Урале намерен повысить интерес к изучению немецкого
Лондон
"Великобритания превратится в Россию": Лондон ищет Путина
Абу Бакр аль-Багдади
СМИ: в США обеспокоены раскрытием деталей операции по ликвидации главы ИГ*
Девушка с ноутбуком
Эксперты обсудили плюсы и минусы анонимности пользователей в интернете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
08:40Ким Чен Ын соболезнует лидеру Южной Кореи в связи со смертью его матери
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
Лента новостейМолния