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РИА Новости

Погрузка последней партии белух из китовой тюрьмы в Приморье откладывается

10:53 30.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Погрузка последней партии из 50 белух из китовой тюрьмы в Приморье пока не началась, сообщил в среду РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Точная дата не была определена, но, скорее всего, сегодня погрузки не будет - световой день уже заканчивается, а на погрузку требуется несколько часов", - сказал собеседник агентства.
Белуха
24 октября, 15:40РИА Новости
Ученые решили выпустить белух из китовой тюрьмы в Японском море до ноября
Ранее сообщалось, что последнюю партию белух, оставшихся в китовой тюрьме в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Учёные подтвердили информацию о том, что решено выпустить всех животных одной большой партией. Для транспортировки 50 белух специалисты ВНИРО готовят два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, они способны за один рейс принять на борт всех животных.
Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российских водах в 2020 году.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
23 октября, 00:11РИА Новости
В Хабаровском крае выпустят на свободу 11 белух из "китовой тюрьмы"
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Дмитрий КобылкинВладимир ПутинХабаровскВладивостокРоссияОбщество
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