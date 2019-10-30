Погрузка последней партии белух из китовой тюрьмы в Приморье откладывается

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Погрузка последней партии из 50 белух из китовой тюрьмы в Приморье пока не началась, сообщил в среду РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Точная дата не была определена, но, скорее всего, сегодня погрузки не будет - световой день уже заканчивается, а на погрузку требуется несколько часов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что последнюю партию белух, оставшихся в китовой тюрьме в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Учёные подтвердили информацию о том, что решено выпустить всех животных одной большой партией. Для транспортировки 50 белух специалисты ВНИРО готовят два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, они способны за один рейс принять на борт всех животных.

Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.