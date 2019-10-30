МИД оценил перспективы усиления обмена данными о террористах с Интерполом

"Считаем целесообразным шире использовать возможности международного информационного банка данных Национального антитеррористического комитета, а также информационные ресурсы региональной антитеррористической структуры ШОС, антитеррористического центра СНГ и других специализированных организаций. При этом мы не отрицаем возможности повышения информационного обмена с Интерполом, а также специализированными структурами ОБСЕ и НАТО", - сказал Панкин на Международной конференции ОДКБ "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом".