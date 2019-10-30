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РИА Новости

МИД оценил перспективы усиления обмена данными о террористах с Интерполом

10:38 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва не отрицает возможности повышения информационного обмена с Интерполом, а также специализированными структурами ОБСЕ и НАТО по линии борьбы с терроризмом, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Исходя из угрозы терроризма, Москва видит потребность в улучшении информационного обмена, отметил дипломат.
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"Считаем целесообразным шире использовать возможности международного информационного банка данных Национального антитеррористического комитета, а также информационные ресурсы региональной антитеррористической структуры ШОС, антитеррористического центра СНГ и других специализированных организаций. При этом мы не отрицаем возможности повышения информационного обмена с Интерполом, а также специализированными структурами ОБСЕ и НАТО", - сказал Панкин на Международной конференции ОДКБ "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом".
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Александр ПанкинОБСЕМИД РФНАТОИнтерполОДКБРоссияВ мире
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