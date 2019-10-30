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РИА Новости

Одной из тем G20 в Саудовской Аравии станет доступ к энергии

10:31 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСаудовский принц Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Саудовский принц Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Саудовский принц Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 30 окт - РИА Новости. Одной из центральных тем саммита G20 в следующем году станет доступ к энергии и развитие чистой энергетики, заявил глава министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
Саудовская Аравия в 2020 году председательствует в G20.
"Саудовская Аравия в следующем году примет G20. Одним из ключевых фокусов в повестке станет доступ к энергии, а также устойчивая и чистая энергетика", - сказал глава министерства, выступая на международном инвестиционном форуме Future Investment Initiative. По его словам, это позволит внести вклад в достижение глобальных целей развития.
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