Одной из тем G20 в Саудовской Аравии станет доступ к энергии

ЭР-РИЯД, 30 окт - РИА Новости. Одной из центральных тем саммита G20 в следующем году станет доступ к энергии и развитие чистой энергетики, заявил глава министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Саудовская Аравия в следующем году примет G20. Одним из ключевых фокусов в повестке станет доступ к энергии, а также устойчивая и чистая энергетика", - сказал глава министерства, выступая на международном инвестиционном форуме Future Investment Initiative. По его словам, это позволит внести вклад в достижение глобальных целей развития.