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РИА Новости

Прокуратура Молдавии наложила арест на счета и имущество Плахотнюка

10:27 30.10.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии наложили арест на имущество и банковские счет олигарха Владимира Плахотнюка на сумму более 3 миллионов долларов, сообщает в среду пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.
"Более 55 миллионов леев (около 3,1 миллиона долларов) были арестованы в рамках уголовных дел об отмывании денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк. Антикоррупционная прокуратура уточняет, что арест был применен, чтобы избежать риска отчуждения денежных средств", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
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Как уточнили в ведомстве, арест был наложен на два банковских счета в Victoriabank. Также арестованы 100% уставных капиталов компаний SRL BB Dializa и SRL BASS-Systems. Также сообщается об аресте имущества компании SRL GMG Production на сумму около 615 тысяч долларов. Эта компания управляет четырьмя телеканалами и двумя радиостанциями, принадлежащими Плахотнюку.
Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Накануне он был объявлен в международный розыск.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
При этом местонахождение самого Плахотнюка на сегодняшний день неизвестно. Он покинул страну в начале июня, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, в 30 июля отказался от мандата депутата.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
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