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РИА Новости
Тюменская область

В Тюмени пройдет Всемирный фестиваль молодежных театров

10:22 30.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 30 окт – РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция" пройдет в Тюмени с 1 по 5 ноября, в нем примут участие коллективы из 11 стран мира, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
За пять дней на сцене выступят 22 коллектива из Египта, Малайзии, Венгрии, Германии, Чехии, Греции и разных городов России. Жители и гости Тюменской области увидят спектакли в разных жанрах: драма, театр танца, спектакли для детей, пантомима. Показы будут проходить на четырех площадках города, будут организованы онлайн-трансляции.
"Год театра в России несет новые возможности развития театральной деятельности в нашем регионе. Тюмень славится уникальной театральной историей, талантливыми актерами и режиссерами, поэтому проведение масштабного фестиваля открывает перспективы для обмена опытом. Кроме того, театр несет в себе мощный заряд добра и положительных эмоций, идеи нравственности, гуманизма, воспитывает чувство прекрасного", - убежден губернатор Тюменской области Александр Моор.
По информации пресс-службы главы региона, для всех желающих в рамках фестиваля будут организованы мастер-классы и творческие встречи с актерами и режиссерами. Впервые в Тюмени пройдет серия открытых читок "Эхо Любимовки" и обучение в специальных школах драматургии, театральной журналистики и кино от федеральных театральных экспертов.
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