В Тюмени пройдет Всемирный фестиваль молодежных театров

ТЮМЕНЬ, 30 окт – РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция" пройдет в Тюмени с 1 по 5 ноября, в нем примут участие коллективы из 11 стран мира, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

За пять дней на сцене выступят 22 коллектива из Египта, Малайзии, Венгрии, Германии, Чехии, Греции и разных городов России. Жители и гости Тюменской области увидят спектакли в разных жанрах: драма, театр танца, спектакли для детей, пантомима. Показы будут проходить на четырех площадках города, будут организованы онлайн-трансляции.

"Год театра в России несет новые возможности развития театральной деятельности в нашем регионе. Тюмень славится уникальной театральной историей, талантливыми актерами и режиссерами, поэтому проведение масштабного фестиваля открывает перспективы для обмена опытом. Кроме того, театр несет в себе мощный заряд добра и положительных эмоций, идеи нравственности, гуманизма, воспитывает чувство прекрасного", - убежден губернатор Тюменской области Александр Моор.