В Хабаровском крае проведут проверку после госпитализации ребенка с ожогами

Отмечается, что в СМИ была опубликована информация о поступлении во вторник в хирургическое отделение Николаевской центральной районной больницы годовалого ребенка с ожогами. Согласно размещенной в СМИ информации, у него не было личных вещей. Ожоги он получил несколько дней назад, но мать к врачам не обращалась. Скорую помощь для ребенка вызвал социальный работник, посетивший семью.