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РИА Новости

В Хабаровском крае проведут проверку после госпитализации ребенка с ожогами

10:17 30.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку работы органов профилактики в Николаевске-на-Амуре, где годовалый ребенок был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Отмечается, что в СМИ была опубликована информация о поступлении во вторник в хирургическое отделение Николаевской центральной районной больницы годовалого ребенка с ожогами. Согласно размещенной в СМИ информации, у него не было личных вещей. Ожоги он получил несколько дней назад, но мать к врачам не обращалась. Скорую помощь для ребенка вызвал социальный работник, посетивший семью.
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"Организована проверка соблюдения требований законодательства органами, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц указанных органов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если нарушения будут найдены, то прокуроры примут меры для привлечения виновных лиц к ответственности и устранения нарушений.
Ранее СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области также начал проверку этого происшествия. Следственное управление со ссылкой на СМИ сообщало, что мать ребенка по неосторожности пролила на него кружку горячего чая.
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