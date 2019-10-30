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РИА Новости

Осужденный во время сталинских репрессий рассказал о жизни в лагере

10:08 30.10.2019 (обновлено: 10:56 30.10.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкБарак для строителей Панышевской ГЭС
Барак для строителей Панышевской ГЭС
© РИА Новости
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Барак для строителей Панышевской ГЭС. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Одиночная камера, допросы и пытки лишением сна: арестованный за участие в молодежной антисталинской организации 1950-х годов Виктор Булгаков рассказал РИА Новости о пережитом в лагере.
"Меня арестовали в ночь с 4 на 5 марта 1953 года, в ночь смерти Сталина. Я из последних, получивших обвинение из молодежной антисталинской организации, — дали 25 лет. Я был в Минлаге МВД — это Инта, работал в шахте все это время. <...> Я сидел чуть севернее, чем сидел мой отец. Он сидел в Ухте, а я в Инте — это 600 километров примерно еще к северу", — поделился воспоминаниями бывший заключенный.
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На момент ареста Булгаков был 17-летним студентом первого курса МГУ имени Ломоносова. Сперва его направили в тюрьму на Лубянке, а затем — в Лефортовскую. Реабилитировали Булгакова спустя три года, после его письма одному из первых маршалов Советского Союза Клименту Ворошилову.

"Через три года, когда это немножко схлынуло все, я написал Ворошилову. Может, отчасти по детским воспоминаниям: "Климу Ворошилову письмо я написал". У меня официальная переписка есть, которую вели мои родители. И он отдал распоряжение реабилитировать. Единственный человек, которому я написал все как было, ничего не скрывая из того, что я не говорил на следствии, а это была основная трудность. Мне не давали спать 19 суток, проводили ночные допросы, камера одиночная, и потом уже я плохо помню, как передо мной оказался подписанный протокол", — признается Булгаков.

По его словам, он вышел на свободу чуть больше чем через три года после ареста — 21 апреля 1956-го. Однако на этом история его тюремных скитаний не закончилась: его снова арестовали из-за антирежимных стихов и песен. Но на этот раз освободили меньше чем через год.
"Второй раз еще сидел по лагерному делу. Тогда я готовил забастовки, у нас была подпольная организация в лагере, естественно, я туда влез. В 1959-м нашли мои стихи, песни — и меня арестовали", — рассказывает Булгаков.
Он также ответил на вопрос, какие эмоции испытывает от ежегодных акций в память жертв политических репрессий, в том числе от "Возвращения имен".
"Надежду. Надежду, что это никогда больше не повторится", — сказал бывший заключенный.
В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против репрессий. Затем голодовки политзаключенных в Советском Союзе проходили 30 октября ежегодно.
С 1991 года в этот день проводятся различные акции в память о жертвах репрессий — в частности, "Возвращение имен" у Соловецкого камня на Лубянской площади и "Колокол памяти" у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби".
Мужчина в День памяти жертв политических репрессий у мемориала на Арском кладбище в Казани
Вчера, 04:00РИА Новости
День памяти жертв политических репрессий
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Нормально работала правоохранительная система. За антигосударственную деятельность еще мало получил.
30 октября, 10:40
Владимир Ф. Быченков
87010113
Было бы интересно почитать дело этого товарища. Насколько много он недоговаривает.
30 октября, 10:22
ИКИгорь Карпов
82000112
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