Осужденный во время сталинских репрессий рассказал о жизни в лагере

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Одиночная камера, допросы и пытки лишением сна: арестованный за участие в молодежной антисталинской организации 1950-х годов Виктор Булгаков рассказал РИА Новости о пережитом в лагере.

"Меня арестовали в ночь с 4 на 5 марта 1953 года, в ночь смерти Сталина. Я из последних, получивших обвинение из молодежной антисталинской организации, — дали 25 лет. Я был в Минлаге МВД — это Инта, работал в шахте все это время. <...> Я сидел чуть севернее, чем сидел мой отец. Он сидел в Ухте, а я в Инте — это 600 километров примерно еще к северу", — поделился воспоминаниями бывший заключенный.

На момент ареста Булгаков был 17-летним студентом первого курса МГУ имени Ломоносова. Сперва его направили в тюрьму на Лубянке, а затем — в Лефортовскую. Реабилитировали Булгакова спустя три года, после его письма одному из первых маршалов Советского Союза Клименту Ворошилову.

"Через три года, когда это немножко схлынуло все, я написал Ворошилову. Может, отчасти по детским воспоминаниям: "Климу Ворошилову письмо я написал". У меня официальная переписка есть, которую вели мои родители. И он отдал распоряжение реабилитировать. Единственный человек, которому я написал все как было, ничего не скрывая из того, что я не говорил на следствии, а это была основная трудность. Мне не давали спать 19 суток, проводили ночные допросы, камера одиночная, и потом уже я плохо помню, как передо мной оказался подписанный протокол", — признается Булгаков.

По его словам, он вышел на свободу чуть больше чем через три года после ареста — 21 апреля 1956-го. Однако на этом история его тюремных скитаний не закончилась: его снова арестовали из-за антирежимных стихов и песен. Но на этот раз освободили меньше чем через год.

"Второй раз еще сидел по лагерному делу. Тогда я готовил забастовки, у нас была подпольная организация в лагере, естественно, я туда влез. В 1959-м нашли мои стихи, песни — и меня арестовали", — рассказывает Булгаков.

Он также ответил на вопрос, какие эмоции испытывает от ежегодных акций в память жертв политических репрессий, в том числе от "Возвращения имен".

"Надежду. Надежду, что это никогда больше не повторится", — сказал бывший заключенный.

В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против репрессий. Затем голодовки политзаключенных в Советском Союзе проходили 30 октября ежегодно.