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РИА Новости

В Group-IB рассказали о попавшей в Сеть базе с данными платежных карт

10:02 30.10.2019 (обновлено: 10:46 30.10.2019)
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© AP Photo / Pavel GolovkinОфис компании Group-IB
Офис компании Group-IB
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в Cети одну из крупнейших баз с данными более 1,3 миллиона платежных карт. Об этом сообщается в блоге компании.
"Это одна из самых больших баз данных, когда-либо загруженных на подпольный рынок, и, возможно, одна из самых дорогих. Каждая запись в ней оценивается в 100 долларов, общая стоимость базы данных составляет не менее 130 миллионов долларов", — отмечают эксперты.
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По данным компании, базу под названием India-mix-new-01 продает с 28 октября один из самых известных подпольных магазинов. В ней собраны данные, которые можно использовать для подделки кредитных и дебетовых карт. Как установили эксперты Group-IB, более 98 процентов карт принадлежат индийским банкам (причем порядка 18 процентов — это карты одного банка). Еще один процент — карты колумбийских банков.
Клиентов российских банков утечка не коснулась, уточнили РИА Новости в компании.
"Большие утечки платежных данных случались и раньше, однако базы данных обычно загружаются несколькими маленькими частями и в разное время. Это действительно самая большая база данных карт в одном файле, когда-либо загруженная на подпольный рынок. Что интересно в этом конкретном случае, так это то, что эта база данных ранее не рекламировалась ни в новостях, ни в "магазинах" карт, ни даже на форумах в даркнете", — заявил гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков.
По его словам, это первая за последний год продажа крупной базы данных карт индийских банков.
Group-IB уведомила о базе своих клиентов и передала информацию органам власти.
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