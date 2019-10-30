В Group-IB рассказали о попавшей в Сеть базе с данными платежных карт

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в Cети одну из крупнейших баз с данными более 1,3 миллиона платежных карт. Об этом сообщается Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в Cети одну из крупнейших баз с данными более 1,3 миллиона платежных карт. Об этом сообщается в блоге компании

"Это одна из самых больших баз данных, когда-либо загруженных на подпольный рынок, и, возможно, одна из самых дорогих. Каждая запись в ней оценивается в 100 долларов, общая стоимость базы данных составляет не менее 130 миллионов долларов", — отмечают эксперты.

По данным компании, базу под названием India-mix-new-01 продает с 28 октября один из самых известных подпольных магазинов. В ней собраны данные, которые можно использовать для подделки кредитных и дебетовых карт. Как установили эксперты Group-IB, более 98 процентов карт принадлежат индийским банкам (причем порядка 18 процентов — это карты одного банка). Еще один процент — карты колумбийских банков.

Клиентов российских банков утечка не коснулась, уточнили РИА Новости в компании.

"Большие утечки платежных данных случались и раньше, однако базы данных обычно загружаются несколькими маленькими частями и в разное время. Это действительно самая большая база данных карт в одном файле, когда-либо загруженная на подпольный рынок. Что интересно в этом конкретном случае, так это то, что эта база данных ранее не рекламировалась ни в новостях, ни в "магазинах" карт, ни даже на форумах в даркнете", — заявил гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков.

По его словам, это первая за последний год продажа крупной базы данных карт индийских банков.