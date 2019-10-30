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РИА Новости

В Колумбии вооруженная группировка расстреляла пикап с индейцами

09:50 30.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены. Архивное фото
МЕХИКО, 30 окт - РИА Новости. Пятеро индейцев погибли в результате конфликта с участниками вооруженной группировки на юго-западе Колумбии, еще шесть человек получили ранения, сообщила армия Колумбии.
"Сегодня (во вторник – ред.) во второй половине дня пятеро индейцев в составе патруля были убиты в Такуэйо, штат Каука, в результате нападения предполагаемых членов организованной вооруженной группировки", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
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Согласно информации вооруженных сил страны, инцидент произошел после того, как местный патруль обнаружил и задержал в непосредственной близости от Такуэйо трех мужчин, предположительно, членов повстанческой группировки Структура 6, образованной выходцами из FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии, ныне преобразована в левую политическую партию). Они напали на патруль, чтобы вызволить задержанных членов группировки.
Ранее в Региональном индейском совете сообщили, что преступники расстреляли пикап с людьми, перехватив его в пути. Среди жертв нападения назвали индейского губернатора Кристину Баутисту.
"Из Бокерона в нашу сторону выезжают автомобили с вооруженными людьми. Призываем общину Торбио, индейские и социальные организации немедленно собрать рабочую группу и защитить общину от нападения", - говорится в заявлении индейского совета, опубликованном в Twitter.
Военные, в свою очередь, заявили о переброске подкреплений в сектор для поддержания безопасности и содействия в поиске и поимке преступников.
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.
После соглашения о мире с властями движение РВСК преобразовалось в политическую партию Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ("Общая революционная альтернативная сила", ОРАС/FARC), поменяв название, но сохранив привычную аббревиатуру. Регистрация партии была закончена 10 октября 2017 года.
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