В Москве представители христианских церквей обсудят миротворчество

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Шестой пленум Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) с участием представителей христианских церквей из стран Балтии и СНГ пройдет в среду в Москве.

"В наше время, когда обострились противоречия в общественной жизни и межгосударственных отношениях, Евангелие несет посыл мира ко всем народам и представителям разных слоев общества. В том числе это значение великой книги обсудят в комитете", - сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Участники встречи обсудят проблемы миротворчества и служения ближнему, поговорят об утверждении евангельских ценностей в современном обществе, и о том, как быть христианином сегодня. Тема пленума - "Непреходящая сила Евангелия и его значимость для современного общества".

На пленарном заседании комитета выступят председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Русская православная церковь), митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци (Римско-католическая церковь) и архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр.