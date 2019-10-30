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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве представители христианских церквей обсудят миротворчество

09:48 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Шестой пленум Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) с участием представителей христианских церквей из стран Балтии и СНГ пройдет в среду в Москве.
"В наше время, когда обострились противоречия в общественной жизни и межгосударственных отношениях, Евангелие несет посыл мира ко всем народам и представителям разных слоев общества. В том числе это значение великой книги обсудят в комитете", - сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
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Участники встречи обсудят проблемы миротворчества и служения ближнему, поговорят об утверждении евангельских ценностей в современном обществе, и о том, как быть христианином сегодня. Тема пленума - "Непреходящая сила Евангелия и его значимость для современного общества".
На пленарном заседании комитета выступят председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Русская православная церковь), митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци (Римско-католическая церковь) и архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр.
Христианский межконфессиональный консультативный комитет СНГ и Балтии (ХМКК) был организован в 1993 году для развития сотрудничества между христианами на постсоветском пространстве. Среди членов организации – представители церквей: Русской православной, Римско-католической, Евангелическо-лютеранской, Армянской апостольской, а также старообрядческих согласий, баптистских, пятидесятнических и адвентистских церквей, союзов и общин. Пленум Христианского межконфессионального консультативного комитета созывается один раз в два года.
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Религия и мировоззрениеМоскваРоссияОбщество
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