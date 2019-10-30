Экспертная дискуссия о цифровизации финансовых услуг

14

31 октября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет экспертная дискуссия на тему: "Цифровизация финансовых услуг: актуальные вызовы и решения". Мероприятие состоится в рамках открытия VI Всероссийской недели сбережений.