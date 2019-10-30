Экспертная дискуссия о цифровизации финансовых услуг

Участники:
– заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей СТОРЧАК;
– председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН; – представители экспертного сообщества, журналисты, блогеры.
В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные возможности и риски, связанные с развитием цифровых финансовых услуг, освещены особенности взаимодействия разных поколений с цифровой финансовой средой. Также состоится видеомост Москва – Архангельск – Барнаул – Казань – Калининград – Краснодар – Саратов – Ставрополь – Томск, который соединит регионы, принимающие участие в проекте Министерства финансов Российской Федерации по повышению уровня финансовой грамотности населения.
Цель Недели сбережений — привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Во всех регионах России пройдет серия бесплатных лекций и семинаров, финансовых фестивалей, очных и онлайн-консультаций финансовых экспертов для взрослой аудитории, образовательно-просветительских мероприятий для студентов и представителей бизнеса.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
– заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей СТОРЧАК;
– председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН; – представители экспертного сообщества, журналисты, блогеры.
В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные возможности и риски, связанные с развитием цифровых финансовых услуг, освещены особенности взаимодействия разных поколений с цифровой финансовой средой. Также состоится видеомост Москва – Архангельск – Барнаул – Казань – Калининград – Краснодар – Саратов – Ставрополь – Томск, который соединит регионы, принимающие участие в проекте Министерства финансов Российской Федерации по повышению уровня финансовой грамотности населения.
Цель Недели сбережений — привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Во всех регионах России пройдет серия бесплатных лекций и семинаров, финансовых фестивалей, очных и онлайн-консультаций финансовых экспертов для взрослой аудитории, образовательно-просветительских мероприятий для студентов и представителей бизнеса.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/