Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T17:58Z
https://ria.ru/20191030/1560380617.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Экспертная дискуссия о цифровизации финансовых услуг

09:30 30.10.2019 (обновлено: 17:58 30.10.2019)
14
31 октября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет экспертная дискуссия на тему: "Цифровизация финансовых услуг: актуальные вызовы и решения". Мероприятие состоится в рамках открытия VI Всероссийской недели сбережений.
Участники:
– заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей СТОРЧАК;
– председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН; – представители экспертного сообщества, журналисты, блогеры.

В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные возможности и риски, связанные с развитием цифровых финансовых услуг, освещены особенности взаимодействия разных поколений с цифровой финансовой средой. Также состоится видеомост Москва – Архангельск – Барнаул – Казань – Калининград – Краснодар – Саратов – Ставрополь – Томск, который соединит регионы, принимающие участие в проекте Министерства финансов Российской Федерации по повышению уровня финансовой грамотности населения.
Цель Недели сбережений — привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Во всех регионах России пройдет серия бесплатных лекций и семинаров, финансовых фестивалей, очных и онлайн-консультаций финансовых экспертов для взрослой аудитории, образовательно-просветительских мероприятий для студентов и представителей бизнеса.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
СГК возобновила подачу тепла в дома новосибирцев после порыва
Дмитрий Медведев
Томская область получит порядка 400 миллионов рублей на строительство школы
Президент РФ Владимир Путин
Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии
Листы с денежными купюрами
МОЭК планирует 7 ноября собрать заявки на облигации на 5 млрд рублей
Губернатор Омской области Александр Бурков
При губернаторе Омской области создали экспертный совет по экологии
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Алтае скорая помощь перейдет под управление единой диспетчерской службы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал ведомства сконцентрироваться на росте инвестиций в России
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Путин назвал Венгрию приоритетным партнером для поставок энергоресурсов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Членство Венгрии в НАТО не исключает сотрудничества с Россией, заявил Орбан
Президент РФ В. Путин принял участие в работе форума Россия - Африка
Путин заявил, что Россия делает все для поддержки христиан Ближнего Востока
Президент РФ Владимир Путин
Поддержка института семьи – важная общенациональная задача, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
Россия против преследования представителей любых конфессий, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Путин отметил прогресс во взаимодействии России и Венгрии
Студенты на лекции. Архивное фото
Совфед подготовил проект, разрешающий подработку для иностранных студентов
Новосибирск
В Новосибирске более 470 жилых домов остались без отопления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33На севере Москвы загорелось здание
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Лента новостейМолния