В Минтрансе пояснили информацию о коммерческих билетах на Дальний Восток

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система с частичным повышением цен на авиабилеты на Дальний Восток за счет применения коммерческого тарифа в следующем году применяться не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Газета "Коммерсант" в среду со ссылкой на источники сообщила, что Минтранс прорабатывает модель перевозок "Аэрофлота" между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу. Сейчас "Аэрофлот" продает билеты в регион в основном по плоскому тарифу (не зависит от сезона и уровня спроса, в компании неоднократно жаловались на убытки от его применения), а часть — по субсидируемому (для детей, студентов, пенсионеров и многодетных родителей).

"До конца года "Аэрофлот" получит одобрение на пролет в 2020 году только по плоскому тарифу. Система с частичным повышением цен за счет применения коммерческого тарифа в следующем году применяться не будет", - прокомментировали в Минтрансе.

По словам собеседника агентства, рейсы на Дальний Восток также планируют открыть авиакомпании "Икар" и "ИрАэро".