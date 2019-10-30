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РИА Новости

В Минтрансе пояснили информацию о коммерческих билетах на Дальний Восток

09:18 30.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинАэропорт во Владивостоке
Аэропорт во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Аэропорт во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система с частичным повышением цен на авиабилеты на Дальний Восток за счет применения коммерческого тарифа в следующем году применяться не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Газета "Коммерсант" в среду со ссылкой на источники сообщила, что Минтранс прорабатывает модель перевозок "Аэрофлота" между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу. Сейчас "Аэрофлот" продает билеты в регион в основном по плоскому тарифу (не зависит от сезона и уровня спроса, в компании неоднократно жаловались на убытки от его применения), а часть — по субсидируемому (для детей, студентов, пенсионеров и многодетных родителей).
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"До конца года "Аэрофлот" получит одобрение на пролет в 2020 году только по плоскому тарифу. Система с частичным повышением цен за счет применения коммерческого тарифа в следующем году применяться не будет", - прокомментировали в Минтрансе.
По словам собеседника агентства, рейсы на Дальний Восток также планируют открыть авиакомпании "Икар" и "ИрАэро".
Как отмечала газета, для открытия продаж билетов на следующий год по плоскому тарифу "Аэрофлот" ежегодно обращается в Минтранс — главный акционер авиакомпании в лице государства должен подтвердить право перевозчика продавать билеты ниже себестоимости. В предыдущие годы Минтранс всегда одобрял перевозчику плоский тариф не позже октября, но в этом году этого пока не произошло, из-за чего пассажиры не могут купить билеты на 2020 год.
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