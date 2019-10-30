Участок федеральной трассы в Сочи частично перекрыли из-за ремонта моста

"В связи с проведением ремонтных работ вводится ограничение движения по левой части моста через реку Агура на км 188+928 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия с перепуском всего трафика на правую (при движении в сторону Адлера) часть моста. При этом сохранится двухстороннее движение (по одной полосе в каждую сторону) в оба направления: в центр Сочи и в Адлерский район", - говорится в сообщении.