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РИА Новости

Участок федеральной трассы в Сочи частично перекрыли из-за ремонта моста

09:14 30.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Проведение работ . Архивное фото
СОЧИ, 30 окт - РИА Новости. Участок федеральной трассы на мосту через реку Агура в Сочи частично перекрыт из-за ремонта, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
Отмечается, что ограничения на трассе введены с 6.00 мск среды.
"В связи с проведением ремонтных работ вводится ограничение движения по левой части моста через реку Агура на км 188+928 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия с перепуском всего трафика на правую (при движении в сторону Адлера) часть моста. При этом сохранится двухстороннее движение (по одной полосе в каждую сторону) в оба направления: в центр Сочи и в Адлерский район", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет произведен ремонт опор моста и балок пролетного строения. Федеральные дорожники также осуществят замену асфальтного покрытия, гидроизоляции, парапетных блоков, переходных плит и резино-опорных частей подферменных площадок, произведут устройство противосейсмических упоров. Ремонт завершится покраской пролетных строений и опор моста, а также переустройством опор освещения, барьерного и перильного ограждений.
Полностью завершить ремонт планируется в четвертом квартале 2020 года.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
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