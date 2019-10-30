МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сохранять память о жертвах политических репрессий, чтобы подобное больше не повторялось.
"Такое никогда не должно повториться. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки и сохранить память. От этого во многом зависит настоящее и будущее страны, общества, людей", - приводятся слова Володина в сообщении на сайте Госдумы.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.