МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сохранять память о жертвах политических репрессий, чтобы подобное больше не повторялось.

"Такое никогда не должно повториться. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки и сохранить память. От этого во многом зависит настоящее и будущее страны, общества, людей", - приводятся слова Володина в сообщении на сайте Госдумы.