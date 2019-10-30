Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T08:56Z
https://ria.ru/20191030/1560379705.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149200/86/1492008659_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_744e4f6ee60191d5c42b07d20763f2f2.jpg
РИА Новости

Областной совет Кузбасса могут переименовать в заксобрание

08:56 30.10.2019
151
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Площадь Советов в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Депутаты областного совета Кемеровской области на восемнадцатой сессии приняли во втором и окончательном чтении поправки в устав Кемеровской области о переименовании Совета народных депутатов в законодательное собрание, передает корреспондент РИА Новости.
"Во втором чтении мы планируем принять поправки в устав Кемеровской области-Кузбасса и теперь с 1 декабря этого года Совет народных депутатов будет называться в соответствии со своей главной законотворческой миссией - законодательным собранием Кемеровской области-Кузбасса. Это принципиально важно, мы к этому довольно давно шли и, вот, наконец, это важное для всей законодательной власти событие случится", - сказал журналистам перед началом сессии председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров.
Сергей Цивилев. Архивное фото
19 ноября 2018, 08:31РИА Новости
Цивилев назначил новых глав двух департаментов региональной администрации
"За" переименование во втором чтении депутаты проголосовали единогласно.
Как следует из исторической справки, конституцией РФ 1993 года Кемеровская область была наделена статусом субъекта РФ и правом законодательного регулирования по вопросам собственной компетенции на территории области. В соответствии с этим в марте 1994 года было избрано законодательное собрание Кемеровской области, которое в 1998 году было переименовано в Совет народных депутатов Кемеровской области.
Всего с 1994 года в Кузбассе было принято более 2800 законов.
110102
Обсудить 0
РоссияКемеровская областьПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проверить реакцию на обращения по выборам, заявила Памфилова
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя дал поручение главам районов Верхневолжья
Дмитрий Медведев
Медведев освободил Елену Паткину от должности замглавы Росимущества
Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
Потерявшим жилье из-за обрушения в Приморье дадут жилищные сертификаты
Космический аппарат Глонасс-М
ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин призвал сохранять память о жертвах политических репрессий
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб вынужденно сел в Ташкенте
Тигр
Полиция проверяет заявление о жестоком обращении с тигром в Приамурье
Львица в цирке
Росгосцирк создаст совет для помощи в выдаче лицензий на работу с животными
Автомобиль скорой помощи Украины
В Мариуполе зафиксировали вспышку гастроэнтерита
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
КПРФ подготовила идеи по изменению избирательной системы, заявил Зюганов
Школьный класс
Минпросвещения предлагает школам провести флешмоб в День народного единства
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Дата послания Путина Федеральному Собранию пока не определена
Колосья ржи
В Минсельхозе рассказали об объемах урожая в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Ким Чен Ын соболезнует лидеру Южной Кореи в связи со смертью его матери
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
Лента новостейМолния