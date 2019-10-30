Областной совет Кузбасса могут переименовать в заксобрание

КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Депутаты областного совета Кемеровской области на восемнадцатой сессии приняли во втором и окончательном чтении поправки в устав Кемеровской области о переименовании Совета народных депутатов в законодательное собрание, передает корреспондент РИА Новости.

"Во втором чтении мы планируем принять поправки в устав Кемеровской области-Кузбасса и теперь с 1 декабря этого года Совет народных депутатов будет называться в соответствии со своей главной законотворческой миссией - законодательным собранием Кемеровской области-Кузбасса. Это принципиально важно, мы к этому довольно давно шли и, вот, наконец, это важное для всей законодательной власти событие случится", - сказал журналистам перед началом сессии председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров.

"За" переименование во втором чтении депутаты проголосовали единогласно.

Как следует из исторической справки, конституцией РФ 1993 года Кемеровская область была наделена статусом субъекта РФ и правом законодательного регулирования по вопросам собственной компетенции на территории области. В соответствии с этим в марте 1994 года было избрано законодательное собрание Кемеровской области, которое в 1998 году было переименовано в Совет народных депутатов Кемеровской области.