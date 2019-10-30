Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T08:50Z
https://ria.ru/20191030/1560379526.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153009/26/1530092698_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_22472a6edcce402c948f02d95d33190e.jpg
РИА Новости

В Таиланде слон лег на крышу автомобиля

08:47 30.10.2019 (обновлено: 08:50 30.10.2019)
1873
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСлон
Слон
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Слон. Архивное фото
БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Дикий слон, вышедший на дорогу "поприветствовать" туристов в национальном парке Кхао Яй в Таиланде, сначала присел на капот их автомобиля, а потом перешагнул через багажник передними ногами и прилег на крышу машины, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.
На сайте газеты размещено видео инцидента.
Хорошо известный работникам парка своей манерой выходить из леса на дорогу, когда туда приезжают туристы, 35-летний слон по кличке "Дыа" серьезно повредил легковой автомобиль Toyota, однако не нанес травм водителю и пассажирам, говорится в сообщении. Автомобиль потерял заднее стекло и одно из задних окон, а также получил глубокие вмятины на капоте и крыше, но уехал с места происшествия "своим ходом", сообщает издание.
Работники парка, снявшие видео со значительного расстояния, за кадром обсуждают нерасторопность водителя автомобиля, которому следовало ретироваться вместе с машиной сразу, как только слон подошел к ней.
"Что же он делает, чего ждет! Надо уезжать немедленно, а он как застыл", - говорит на видео один из работников национального парка.
Судя по ролику, через несколько секунд после того, как слон лег на крышу машины, водитель осторожно и медленно выехал из-под слона и подъехал на поврежденном авто к работникам парка, которые порекомендовали ему немедленно выехать с территории заповедника.
Водитель и пассажиры авто в происшествии не пострадали, говорится в сообщении.
Цирковой слон, гулявший по деревне в Брестской области Белоруссии
7 сентября, 20:16Радио Sputnik
Гулявший по улице слон напугал жителей белорусской деревни
6101310
Обсудить 0
ТаиландВ мире
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Тихий океан
В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту
В России создают комплекс, позволяющий скрытно проверять людей в аэропортах
Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения "Контейнер"
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Нелли Кобзон
Вдова Кобзона просит признать банкротом бизнесмена, проигравшего его деньги
Бурый медведь
В Чите медведь забрался на торговую базу
Адмирал Николай Евменов
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Барак для строителей Панышевской ГЭС
Осужденный во время сталинских репрессий рассказал о жизни в лагере
Беспилотник
В России создают систему, способную обнаружить беспилотник из дерева
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Вид на Ялту
Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33На севере Москвы загорелось здание
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Лента новостейМолния