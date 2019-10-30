В Таиланде слон лег на крышу автомобиля

БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Дикий слон, вышедший на дорогу "поприветствовать" туристов в национальном парке Кхао Яй в Таиланде, сначала присел на капот их автомобиля, а потом перешагнул через багажник передними ногами и прилег на крышу машины, сообщает в среду интернет-версия газеты Дикий слон, вышедший на дорогу "поприветствовать" туристов в национальном парке Кхао Яй в Таиланде, сначала присел на капот их автомобиля, а потом перешагнул через багажник передними ногами и прилег на крышу машины, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post

На сайте газеты размещено видео инцидента.

Хорошо известный работникам парка своей манерой выходить из леса на дорогу, когда туда приезжают туристы, 35-летний слон по кличке "Дыа" серьезно повредил легковой автомобиль Toyota, однако не нанес травм водителю и пассажирам, говорится в сообщении. Автомобиль потерял заднее стекло и одно из задних окон, а также получил глубокие вмятины на капоте и крыше, но уехал с места происшествия "своим ходом", сообщает издание.

Работники парка, снявшие видео со значительного расстояния, за кадром обсуждают нерасторопность водителя автомобиля, которому следовало ретироваться вместе с машиной сразу, как только слон подошел к ней.

Elephant lies down on visitors' car in Khao Yai https://t.co/VfzYCfh7fT — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 30, 2019

"Что же он делает, чего ждет! Надо уезжать немедленно, а он как застыл", - говорит на видео один из работников национального парка.

Судя по ролику, через несколько секунд после того, как слон лег на крышу машины, водитель осторожно и медленно выехал из-под слона и подъехал на поврежденном авто к работникам парка, которые порекомендовали ему немедленно выехать с территории заповедника.