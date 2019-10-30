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РИА Новости

Потерявшим жилье из-за обрушения в Приморье дадут жилищные сертификаты

08:23 30.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края/Игорь Новиков / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края/Игорь Новиков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Депутаты одобрили увеличение резервного фонда Приморья на 350 миллионов рублей - часть средств будет направлена на приобретение жилищных сертификатов для семей, потерявших жилье из-за обрушения части подъезда пятиэтажки в Новонежино Шкотовского района, обосновала внесение поправок первый вице-губернатор края Вера Щербина.
"Сейчас решается вопрос о выдаче сертификатов людям, которым негде жить", - приводит ее слова корреспондент РИА Новости.
Ситуация в поселке Новонежино
15 октября, 10:19Радио Sputnik
Опубликовано видео с места обрушения в жилом доме в Приморье
В середине октября в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Новонежино Шкотовского района Приморья произошло обрушение части подъезда. По данным СК, частичное обрушение произошло после хлопка, причиной которого мог стать неисправный водонагреватель или иной бытовой прибор. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Власти пообещали материальную помощь жителям, чьи квартиры пострадали. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, который прибыл на место ЧП, заявил журналистам, что семьи, чьи квартиры больше всего пострадали из-за обрушения части подъезда в жилом доме в поселке Новонежино, получат жилищные сертификаты.
Сотрудники МЧС РФ у дома 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
21 октября, 10:25РИА Недвижимость
В Приморье для жильцов дома после ЧП готовят квартиры из маневренного фонда
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ПриморьеОлег КожемякоШкотовский районПроисшествия
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