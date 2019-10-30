Потерявшим жилье из-за обрушения в Приморье дадут жилищные сертификаты

Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Депутаты одобрили увеличение резервного фонда Приморья на 350 миллионов рублей - часть средств будет направлена на приобретение жилищных сертификатов для семей, потерявших жилье из-за обрушения части подъезда пятиэтажки в Новонежино Шкотовского района, обосновала внесение поправок первый вице-губернатор края Вера Щербина.

"Сейчас решается вопрос о выдаче сертификатов людям, которым негде жить", - приводит ее слова корреспондент РИА Новости.

В середине октября в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Новонежино Шкотовского района Приморья произошло обрушение части подъезда. По данным СК, частичное обрушение произошло после хлопка, причиной которого мог стать неисправный водонагреватель или иной бытовой прибор. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.