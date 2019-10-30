В Москве ожидается снег и температура около нуля

"Облачная погода, с кратковременным снегом, в течение дня температура будет близка к нулю, по области мы ожидаем минус 3 - плюс 2 градуса, причем к вечеру станет холоднее, температура повсеместно уйдет в минус, а значит на дорогах станет скользко, после 21.00 выше нуля уже нигде не будет", - сказала Волосюк.