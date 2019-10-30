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РИА Новости

В Москве ожидается снег и температура около нуля

08:11 30.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Облачная ветреная погода с кратковременным снегом ожидает москвичей в среду, температура воздуха днем будет около нуля градусов, вечером может понизиться, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Облачная погода, с кратковременным снегом, в течение дня температура будет близка к нулю, по области мы ожидаем минус 3 - плюс 2 градуса, причем к вечеру станет холоднее, температура повсеместно уйдет в минус, а значит на дорогах станет скользко, после 21.00 выше нуля уже нигде не будет", - сказала Волосюк.
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По ее словам, такая температура уже немного ниже средних многолетних значений.
Метеоролог отметила, что ветер будет порывистый, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет интенсивно расти и повысится до 748 миллиметров ртутного столба.
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