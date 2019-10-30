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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

07:52 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Разведение сил в Донбассе
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 октября украинские силовики не открывали огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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"За 29 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета по подконтрольному ЛНР населенному пункту Логвиново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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