В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 октября украинские силовики не открывали огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 29 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета по подконтрольному ЛНР населенному пункту Логвиново.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.