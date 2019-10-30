Южная Корея завершила разработку нового морского радара

СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Южная Корея успешно завершила разработку нового типа наземной радиолокационной системы для наблюдения на море и начала оперативное развертывание системы, сообщается в докладе Администрации программы оборонных закупок РК (DAPA).

"Новый радар, как ожидается, позволит укрепить предупредительную и оборонную способность нашего флота, а также посредством экспорта повысит конкурентоспособность нашей оборонной промышленности", - завила DAPA.

По данным доклада, DAPA вместе с местной оборонной фирмой LIG Nex1 разработали новый морской радар для замены устаревшей техники, состоящей на вооружении армии страны.

Проект стоимостью примерно 26,94 миллиона долларов был запущен в 2015 году, и в сентябре 2019 года первый радар был введен в эксплуатацию. Южнокорейские военные должны поэтапно ввести в действие около 10 радаров к 2025 году.