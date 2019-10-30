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РИА Новости

Южная Корея завершила разработку нового морского радара

07:40 30.10.2019
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© AFP 2019 / Korea PoolЮжнокорейские военные
Южнокорейские военные
© AFP 2019 / Korea Pool
Южнокорейские военные. Архивное фото
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Южная Корея успешно завершила разработку нового типа наземной радиолокационной системы для наблюдения на море и начала оперативное развертывание системы, сообщается в докладе Администрации программы оборонных закупок РК (DAPA).
"Новый радар, как ожидается, позволит укрепить предупредительную и оборонную способность нашего флота, а также посредством экспорта повысит конкурентоспособность нашей оборонной промышленности", - завила DAPA.
По данным доклада, DAPA вместе с местной оборонной фирмой LIG Nex1 разработали новый морской радар для замены устаревшей техники, состоящей на вооружении армии страны.
Проект стоимостью примерно 26,94 миллиона долларов был запущен в 2015 году, и в сентябре 2019 года первый радар был введен в эксплуатацию. Южнокорейские военные должны поэтапно ввести в действие около 10 радаров к 2025 году.
Как сообщается, использовавшийся ранее радар был разработан совместно с США и взят на вооружение в 1983 году, однако из-за устаревших технологий "в его работе было много ошибок и проблем с точностью распознавания".
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