В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Законодательный Юань (парламент) Тайваня одобрил законопроект о выделении из бюджета финансирования в размете 8,08 миллиарда долларов для закупки в США 66 истребителей F-16 для повышения обороноспособности острова на фоне заявлений Пекина о том, что воссоединение страны остается его первоочередной задачей.

Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, законопроект вступит в силу после того, как его утвердит глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, и станет основой для формирования специального бюджета, покрывающего соответствующие расходы до 31 декабря 2026 года.

Тайваньские парламентарии также одобрили четыре резолюции, предусматривающие требование к США о передаче тайваньским оборонным предприятиям технологий некоторых основных частей новых истребителей, это, по словам инициаторов резолюций, позволит Тайваню значительно повысить обороноспособность и превратит остров в региональный хаб по обслуживанию F-16.

Госдепартамент США в августе согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов. МИД Китая выразил США протест в связи с этим и заявил о намерении ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.