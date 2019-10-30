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РИА Новости

В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США

07:17 30.10.2019
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© Airman 1st Class Christopher SpaАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Airman 1st Class Christopher Spa
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Законодательный Юань (парламент) Тайваня одобрил законопроект о выделении из бюджета финансирования в размете 8,08 миллиарда долларов для закупки в США 66 истребителей F-16 для повышения обороноспособности острова на фоне заявлений Пекина о том, что воссоединение страны остается его первоочередной задачей.
Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, законопроект вступит в силу после того, как его утвердит глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, и станет основой для формирования специального бюджета, покрывающего соответствующие расходы до 31 декабря 2026 года.
Тайваньские парламентарии также одобрили четыре резолюции, предусматривающие требование к США о передаче тайваньским оборонным предприятиям технологий некоторых основных частей новых истребителей, это, по словам инициаторов резолюций, позволит Тайваню значительно повысить обороноспособность и превратит остров в региональный хаб по обслуживанию F-16.
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Госдепартамент США в августе согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов. МИД Китая выразил США протест в связи с этим и заявил о намерении ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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