Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек

Жители Японии во время непогоды. Архивное фото

Жители Японии во время непогоды

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жители Японии во время непогоды

ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Число погибших в результате ливневых дождей, обрушившихся на Японию в конце прошлой недели, увеличилось до 12 человек, еще один человек числится пропавшим без вести, сообщает в среду телеканал Число погибших в результате ливневых дождей, обрушившихся на Японию в конце прошлой недели, увеличилось до 12 человек, еще один человек числится пропавшим без вести, сообщает в среду телеканал NHK

В частности, в префектуре Тиба погибли 11 человек, еще один человек погиб в префектуре Фукусима.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

Ливневые дожди обрушились на восточное и северо-восточные районы Японии в пятницу. Во многих районах за полдня выпала месячная норма осадков. Из зоны подтоплений были эвакуированы около 2 тысяч человек. Десяткам тысяч человек поступила рекомендация об эвакуации.