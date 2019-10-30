Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Апелляционный суд США временно заблокировал решение о передаче конгрессу полного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", сообщает газета Politico.
Ранее сообщалось, что суд нижестоящей инстанции обязал минюст США в рамках расследования по импичменту к 30 октября предоставить палате представителей США доклад Мюллера без купюр, внесенных при его обнародовании весной. Минюст обжаловал это решение.
Апелляционный суд заблокировал передачу доклада до рассмотрения жалобы.
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения во вмешательстве России в американские выборы и слухи о "сговоре" Трампа с Россией. Мюллер завершил расследование весной, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает). При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.