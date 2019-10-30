Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера

Ранее сообщалось, что суд нижестоящей инстанции обязал минюст США в рамках расследования по импичменту к 30 октября предоставить палате представителей США доклад Мюллера без купюр, внесенных при его обнародовании весной. Минюст обжаловал это решение.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения во вмешательстве России в американские выборы и слухи о "сговоре" Трампа с Россией. Мюллер завершил расследование весной, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает). При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.