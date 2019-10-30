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РИА Новости
Новое оружие России

"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"

05:28 30.10.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министерство обороны России начнет проводить испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" в начале 2020 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в военном ведомстве.
В рамках первого этапа, по данным издания, будет проведено около пяти запусков. Они пройдут с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме "Плесецк", а также, впервые с 1987 года, из позиционного района в Красноярском крае.
Предполагается, что в итоге РС-28 будет поставлена на вооружение в 2021 году.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
27 июня, 18:15Новое оружие России
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в минувшем сентябре отвечая на вопрос о сроках летных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил, что все идет по графику, и ситуация находится под контролем.
Ранее, в июле, Рогозин сообщил, что завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года.
"Сармат" (РС-28) должен заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту начались в 2011 году.
Концепцией комплекса "Сармат" является доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО.
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Новое оружие РоссииСармат (ракета)Плесецк (космодром)ВедомостиДмитрий РогозинКрасноярский крайРоссия
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